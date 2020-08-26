استمرار التقييم الإلكتروني لرؤساء الجامعات الرسمية حتى عصر اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد عملية تقييم أعضاء هيئة التدريس لرؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والتي انطلقت امسالثلاثاء حتى الساعة الثالثة من عصر اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن عملية تقييم أعضاء هيئة التدريس لرؤساء الجامعات تشمل جامعات الأردنية، اليرموك، العلوم والتكنولوجيا، آل البيت، الحسين بن طلال، الطفيلة التقنية، والألمانية الأردنية.

وأكدت الوزارة أهمية مشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المعنية في عملية التقييم، مؤكدة أن جميع البيانات والمعلومات التي سيقوم عضو هيئة التدريس يتعبئتها في الاستبانة ستعامل بسرية تامة حيث لا يمكن لأي شخص من داخل أو خارج الجامعة الاطلاع عليها باستثناء المشرفين عليها في الوزارة.

وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس الذين لم يتمكنوا من فتح الرابط، أشارت الوزارة الى أنها سترسل رسالة بريد إلكتروني جديدة صباح غد مع الرابط للدخول إليه، لافتة الى ان قرار التمديد جاء نظراً لاتصالات عديدة وردت للوزارة تضمنت رغبة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالمشاركة في عملية التقييم وتعبئة الاستبانة.