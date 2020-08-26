استئناف حركة النقل عبر مركز حدود جابر الاسبوع المقبل

اعلن رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية، عبد الرحيم رحال، بأنه سيتم استئناف حركة النقل بين سوريا والأردن الأسبوع القادم.

وقال رحال لصحيفة “الوطن” السورية، إنه سيتم استئناف حركة النقل بدءا من يوم الأربعاء 2 سبتمبر القادم.

ووفقا لرحال سوف يعاد فتح منفذ جابر الحدودي من قبل الأردن مجددا، بعد أن تم إغلاقه منذ أسبوعين في سياق الإجراءات التي اتخذتها المملكة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

غير ان مصدرا اردنيا مطلعا أكد أنه لا قرار بإعادة فتح معبر جابر الحدودي حتى اليوم.

وبين المصدر، في حديثه لموقع “هلا أخبار”، أن قرار تمديد الإغلاق أو إعادة الفتح سيعلن في وقت لاحق، مشيرا الى أن المعبر مغلق حتى يوم غد الخميس.