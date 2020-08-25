وزير العدل يبلغ نقابة المحامين برفض اجراء انتخابات مجلسها

ابلغت وزارة العدل، نقابة المحامين، تعذر اجراء انتخابات النقابة في الوقت الحالي نظرا للوضع الوبائي الناتج عن فايروس كورونا.

وارفق وزير العدل، د.بسام التلهوني في الكتاب الذي وجهه لنقيب المحامين مازن رشيدات، نسخة من رد وزير الصحة د.سعد جابر على الكتاب الذي ارسلته النقابة لوزارة العدل وادارة الازمات والذي حددت فيه موعد انتخاباتها.

واشار كتاب وزير الصحة الى قرارات لجنة الاوبئة الصادرة في 18 حزيران و18 اب الحالي والذي تشير فيها الى تعذر اجراء الانتخابات النقابية في الوقت الحالي، نظرا للوضع الوبائي الناتج عن فايروس كورونا.

وكانت النقابة قد حددت الدعوة الاولى لاجتماع الهيئة العامة للنقابة وانتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة في 25 ايلول المقبل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل الدعوة الى الثاني من تشرين الأول المقبل.

واشارت النقابة في كتابها الى صدور الارادة الملكية بالدعوة للانتخابات النيابية، وصدور قرار الهيئة المستقلة باجراء الانتخابات النيابية في العاشر من تشرين الثاني المقبل.