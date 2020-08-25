الكابتن مستو: عودة الرحلات الجوية مع دولة ما مرهون بأن تكون حالتها الوبائية مشابهة للأردن أو أقل خطورة
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جرينتش+2 11:49
مغزى انضمام الأمناء العامين لاجتماع القيادة الفلسطينية

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