لجنة الأوبئة توافق بالاجماع على عودة الطلبة إلى المدارس



قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة،الدكتور نذير عبيدات، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة قد وافقت بالاجماع على عودة الطلبة إلى مدارسهم، ضمن إجراءات خاصة تضمن تقليل وجود إصابات بين الطلبة.

وأضاف عبيدات في تصريح لقناة “المملكة” أن أعضاء اللجنة شددوا على ضرورة عودة الطلبة إلى المدارس، شريطة الالتزام بتطبيق البروتوكول المعد لعودة المدارس.

وبين أن عودة الطلبة إلى مدارسهم يزيد من خطورة الوضع الوبائي، مبينا أن تقسيم الصفوف المكتظة في المدارس يقلل من خطر الإصابات.

ولفت النظر إلى أن اللجنة لم توصِ سابقا أن يكون التعليم عن بُعد أو داخل أسوار المدارس.

وأوضح أن طريقة التعليم في المدارس تعتمد على الوضع الوبائي لكل منطقة، مؤكدا أن الوضع الوبائي لكل منطقة هو من يحدد طريقة التعليم.

وأشار إلى أن اللجنة وضعت بروتوكولا خاصا بالمدارس التي تقع فيها إصابات؛ لاتخاذ إجراءات سريعة.