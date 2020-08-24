لا جديد تحت شمس اليوم.. اجواء حارة في اغلب المناطق

تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الثلاثاء، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الاربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 17، وفي مرتفعات الشراة 28 – 15، وفي مناطق البادية 38 – 20، وفي مناطق السهول 32 – 20، وفي الاغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 29 وفي البحر الميت وخليج العقبة 40 – 27 درجة مئوية.



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