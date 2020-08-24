فيروس كورونا يداهم وزيري الاتصلات الاردني والعراقي

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن نتائج فحص وزير الاتصالات العراقي اركان شهاب الشيباني بفيروس كورونا والتي أجريت له في الأردن إيجابية، ما تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها حماية لصحة ضيف الأردن خلال تواجده في المملكة ضمن زيارة عمل رسمية.

وأكد العضايلة أن الوزير الشيباني محط ترحيب ورعاية واهتمام في الأردن، وله كامل الحرية في تلقي العلاج في المملكة أو العودة للعراق الشقيق.

وكان الشيباني قد وصل للأردن يوم الجمعة في زيارة رسمية، وأجري له فحص كورونا ضمن إجراءات البروتوكول الصحي المعمول به للوفود الرسمية.

وأوضح العضايلة أن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة استقبل نظيره الشيباني في المطار لدى وصوله للمملكة، ملتزما بإجراءات التباعد والوقاية، ويلتزم الوزير الغرايبة حاليا بالحجر المنزلي وبالعمل من المنزل كإجراء احترازي.

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