عبد الفتاح البرهان يفتعل ازمة حول مثلث حلايب مع مصر، بينما يستعد للصلح والتطبيع مع اسرائيل

قال القائد العام للقوات المسلحة السودانية ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن القوات المسلحة “لن تفرط في شبر” من أرض السودان.

جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم ضباط وصف وجنود القوات المسلحة بمنطقة وادي سيدنا العسكرية بكرري، بولاية الخرطوم، في إطار احتفالات القوات المسلحة بعيدها الـ66.

وأضاف البرهان “حقنا ما بنخليه ولن نتراجع عنه ولن ننساه حتى يتم رفع علم السودان في حلايب وشلاتين وفي كل مكان من السودان”، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.

وأرسل البرهان رسالة تطمين ودعم للقوات المسلحة المرابطة حول حلايب وشلاتين وأرقين وكل الذين يدافعون عن البلاد قائلا “نحن معكم”، لافتا إلى الاستهدف الكبير الذي يتعرض له السودان في وحدته وحدوده، بحسب الوكالة.

وأكد البرهان أن القوات المسلحة لن تخذل الشعب السوداني “ولن نسمح لأى جهة” بأن تستغل دماءه وجهده لصالحها.

ويطالب السودان بمثلث حلايب وشلاتين منذ عام 1958 وتقول القاهرة إنه أرض مصرية، ورفضت في 2016 بدء مفاوضات لتحديد الحق في السيادة على المنطقة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأنها.

وفي يناير الماضي طلبت حكومة السودان من مجلس الأمن الدولي بشكل رسمي، إبقاء قضية النزاع حول مثلث حلايب في جدول أعمال المجلس لهذا العام.

ويعود تاريخ الشكوى إلى العام 1958 حين أوشك البلدان على الدخول في مواجهة عسكرية في المثلث واتهمت الخرطوم وقتها الجيش المصري بمحاولة احتلال المنطقة.

وفي المقابل، كشفت وكالة الانباء السودانية الرسمية سونا، اليوم الاثنين، أن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المقررة غدا الثلاثاء مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ستتناول العلاقات مع إسرائيل.

وقالت سونا: “المباحثات تتعلق بدعم أميركا للانتقال الديمقراطي في السودان وموضوع العلاقات مع إسرائيل”. وأضافت “من المتوقع ان تناقش المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب دعم أميركا للسلام في السودان”.

ومنذ الاتفاق مع الإمارات العربية المتحدة، تسري تكهنات بشأن دول أخرى مرشحة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، بينها البحرين وسلطنة عُمان والسودان.

وبعد إسرائيل، يتوجه بومبيو إلى الخرطوم للبحث في العلاقات الإسرائيلية السودانية و”المرحلة الانتقالية” في هذا البلد الذي طوى العام الفائت ثلاثة عقود من حكم عمر البشير، ثم ينتقل إلى البحرين والإمارات العربية المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية إن بومبيو سيلتقي خلال جولته برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك “للتعبير عن دعمه لتعميق العلاقات السودانية الإسرائيلية”.