النواصرة يدعو لتشكيل حكومة تعبر عن نبض الشعب/ فيديو

إخماد النيران في خط الغاز السوري بعد تعرضه لاعتداء إرهابي.. ووزير النفط يعلن استعادة الوضع الطبيعي خلال ساعات/ فيديو
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