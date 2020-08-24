اطباء الاردن يسجلون ابتكارا علميا جديدا

كل يوم نزداد ثقة بان المستقبل يبشر بخير كبير خاصة اذا ما تم الاستثمار الامثل في قواه البشرية والعلمية, اربع سنوات من البحث والدراسة والصبر قضتها مجموعة من الاطباء الاردنيين في مختبرات الجامعة الاردنية، بصمت وبدون ضجيج كاميرات اعلام الشو والتلميع الممجوج، سنوات طوال وهم يحاولون صناعة شىء لمرضى السكري، هذا المرض الذي اصبح لا يخلو بيت من شروره واوجاعه.

فقد طالعتنا اليوم المجلة العلمية -Endocrine, Metabolic & Immune Disorders – Drug Targets journal. – بعنوان ملفت للنظر يفيد بان مجموعة من اطباء الاردن، وباشراف الاستاذ الدكتور مالك زحلف، استاذ العقاقير والادوية في الجامعة الاردنية، قد تكللت دراستهم الاولية التي يجرونها على – عشبة الشبرق – ومدى فاعليتها في تخفيض السكري في الدم بالنجاح مبدئيا على فئران المختبرات،وهذا مبشر اولي يحفز لاستكمال التجارب والدراسة على جسم الانسان، وهو ما يتطلب مزيدا من الجهود البحثية والدراسات، اضافة الى ضرورة وجود شركات ومؤسسات وطنية تقدم الدعم المادي والعلمي لهم لاستكمال مشوارهم الطويل من اجل انتاج دواء يساعد مرضى السكري على الشفاء والتخفيف من معاناتهم.

هذه العشبة متوفرة في الاردن،وهذا ايضا يعد حافزا ومشجعا للباحثين، كما ان القائمين على المشروع اطباء من الاردن وهذا عامل مشجع اخر لشركات الادوية الاردنية والعربية ان تستفيد من هذه الدراسة الاولية، وتقوم بتبني هؤلاء الباحثين وذلك من خلال تقديم الدعم المادي وتوفير معدات البحث العلمي الحديثة حتى يستمروا في محاولاتهم المبشرة بالخير على مرضى السكري،

ان الوقوف الى جانب هؤلاء الاطباء العاملين بصبر وحماس هو واجب وطني، خاصة ان قائد الوطن قد صرح قبل ايام بان الاردن يمكن ان يكون من الدول المتقدمة في تصنيع الدواء، وهنا لابد ان نشيد بجهود هؤلاء الاطباء -علماء المستقبل على هذا الانجاز الطبي الهام والذي سيجعل للاردن مكانة وقيمة علمية وعملية ونقطة مضيئة في مجال البحث العلمي والابتكاري الطبي.

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