وفاة مسنة بالفيروس في مستشفى البشير.. والوضع مقلق

أعلن مدير مستشفيات البشير، الدكتور محمود زريقات في تصريح لقناةـ”المملكة” اليوم الأحد، عن وفاة مسنة بفيروس كورونا المستجد.

ولم يذكر زريقات مزيدا من التفاصيل. وبتسجيل هذه الوفاة الجديدة، يرتفع إجمالي الوفيات من الفيروس في الأردن إلى 12.

من جانبه، عبر عضو لجنة الأوبئة جمال الرمحي، عن قلقه من وجود إصابات محلية بفيروس كورونا.

وقال الرمحي لـ “المملكة”: “الوضع مقلق لأن هناك حالات داخلية ومتسلسلة بيننا”.

“بعض الحالات لا يعرف من أين أصيبت، وهذا مقلق حتى لو كانت حالتين أو 3 خالات”، وفق الرمحي، الذي أشار إلى “بعض التساهل واللين عند بعض المسؤولين في الحدود والأمان المبكر بأن الفيروس قد انتهى تدريجيا”.