الفيصلي يطمئن جماهيره على أوضاع لاعبيه المصابين بكورونا

طمأن النادي الفيصلي، جماهيره الكرة الأردنية، على أوضاع لاعبيه المصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أنهم يخضعون للعلاج في المستشفيات المخصصة بعمان.

وأكد الفيصلي أن اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة، ومعنويات عالية، رغم اصابتهم بالفيروس، ويواظبون على تلقي العلاج اللازم، في مؤشر على قرب تعافيهم.

وقال أمين صندوق النادي سامر الحوراني، لوكالة (بترا) اليوم الأحد، إن ستة من لاعبي النادي يخضعون حاليا للحجر والعلاج في المستشفيات المخصصة في عمان، إلى جانب شخصين من الجهاز الطبي والإداري، مشيدا بارتفاع معنويات اللاعبين الذين بدوا متحمسين للعودة إلى الملاعب في أقرب فرصة.

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