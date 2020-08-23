“العمل الإسلامي” يدين العدوان الصهيوني على غزة واقتحام مستشفى بالقدس

استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وما جرى من اقتحام مستشفى المقاصد في القدس من قبل قوات الاحتلال والاعتداء على المرضى والعاملين في المستشفى.

واعلن مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب منير رشيد، في تصريح صادر عنه اليوم، ” ان ما جرى من عدوان صهيوني على قطاع غزة المحاصر منذ ١٤ عاماً، واقتحام قوات الاحتلال لمستشفى المقاصد وإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع داخل عدد من أقسامه، والعبث بالمعدات وممتلكات المستشفى، وعلى العاملين والمتواجدين، يأتي استمراراً لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وسط صمت عربي ودولي رسمي مريب، في وقت تهرول فيه بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع الاحتلال بما يشكل ضوءاً أخضر للصهاينة لمواصلة عدوانهم على الأرض والشعب الفلسطيني والمقدسات”.

وطالب رشيد الأنظمة العربية الإسلامية ومنظمات المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان الصهيوني المجرم بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على رفع الحصار الجائر المفروض على نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال.