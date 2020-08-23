الإفراج عن معتقلي نقابة المعلمين يتقدمهم نائب النقيب ناصر النواصرة

قرر قاضي محكمة بداية عمان، محمد الطراونة، اليوم الأحد، الإفراج عن مجلس نقابة المعلمين بالإضافة إلى معلمين أخرين موقوفين على ذمة قضايا مختلفة.

ومن أبرز الموقوفين نائب النقيب ناصر النواصرة، والناطق الإعلامي باسم النقابة نور الدين نديم.

فقد أكد نقيب المحامين مازن ارشيدات، اليوم الأحد، “الإفراج عن جميع أعضاء مجلس نقابة المعلمين”، الموقوفة أعمالها.

وقال محامي نقابة المعلمين بسام فريحات لقناة “المملكة”، إن “محكمة بداية عمان أصدرت قرارها الأحد بالإفراج عن أعضاء نقابة المعلمين الـ 13، وبينهم نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة من دون كفالات”.

وأضاف أن “الخطوة التالية بعد الإفراج عن أعضاء مجلس النقابة، هي متابعة الإجراءات القضائية لتبرئة أعضاء المجلس من التهم المسندة إليهم”.

وكان نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات قد قرر كف يد اعضاء مجلس نقابة المعلمين واعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع واداراتها ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين.

مبروك يا رفاق..