الإعلان نهاية الأسبوع الحالي عن ترتيبات عودة الطلبة للمدارس

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، ان العام الدراسي الجديد 2021/2020 ما زال قائما في موعده المحدد وبشكله المعتاد في الأول من شهر أيلول المقبل.

وقال الدكتور النعيمي في تصريح لوكالة (بترا) اليوم الأحد، إن الوزارة ما زالت تدرس بعض الخيارات التي سيعلن عنها نهاية الأسبوع الحالي بشأن شكل عودة الطلبة للمدارس في ظل تطور الحالة الوبائية في المملكة، بعد مناقشتها مع الجهات المختصة.

وأوضح أن الدوام سيكون في شكله المعتاد في بعض المناطق في ظل استقرار الوضع الوبائي وملامحه العامة فيها وخلوها من الوباء، فيما ستلجأ الوزارة الى ترتيبات وأنماط متعددة أخرى لدوام المدارس في المناطق التي ما زالت تشهد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير التربية والتعليم، التحاق المعلمين بمدارسهم في جميع مناطق المملكة للتدريب على البروتوكول الذي اعدته الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة بشأن العودة للمدارس، مبينا أن الدوام الفعلي للمعلمين في المدارس سيبدأ في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة