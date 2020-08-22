القائمة الاولى باسماء العروبيين الشرفاء من رجالات دولة الامارات الرافضين لاتفاقية التطبيع بين نتنياهو وابن زايد
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جرينتش+2 12:04
وقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات في كوبنهاجن ضد اتفاقية التطبيع/ فيدديو

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