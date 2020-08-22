وزير الصحة يعلن اليوم السبت شفاء 6 حالات، وتسجيل 44 إصابة جديدة بالكورونا 29 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1576

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، خلال إيجاز صحفي عقد في مركز إدارة الأزمات اليوم السبت، تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 29 حالة محلية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1576حالة.

وقد توزعت الحالات المحلية كما يلي : حالتان في معبر العمري، 13 حالة من فنادق الحجر الصحي (1 من قطر 2 عمان 1 السعودية 2 من تركيا 7 من الولايات المتحدة)، 28 حالة محلية في العاصمة منهم 25 مخالطين لحالات مؤكدة و3 تحت الاستقصاء، وحالة واحدة في المفرق وهي لموظف يعمل على حدود جابر.

وأوضح جابر أن من بين الحالات المحلية 17 حالة في إحدى الكنائس بحي الأرمن في منطقة الأشرفية بالعاصمة عمان.

وافاد جابر بتسجيل 6 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، كما تم إجراء 9000 فحص مخبري ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية 737273 فحصا.