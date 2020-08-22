ضبط عدد من منظمي حفل نجاح بالتوجيهي في عجلون



صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد لمديرية شرطة محافظة عجلون معلومات حول اقامة حفل نجاح بالثانوية العامة تجمع به عدد كبير من الاشخاص .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى على الفور التحرك للمكان وانهاء التجمع والقاء القبض على عدد من منظمي الحفل، والتعميم على اخرين لمخالفتهم اوامر الدفاع وتعريض سلامة المواطنين للخطر ، وسيتم احالتهم للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم .

وقد دعت مديرية الامن العام كافة المواطنين الى الالتزام بما صدر من تعليمات وعدم اقامة الحفلات والتجمعات التي تعرض سلامة المجتمع وافراده للخطر ، حيث لن يتم التهاون في اية مخالفات من هذا النوع والتي تهدد السلامة والصحة العامة.