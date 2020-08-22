حزب الحركة القومية يرشح الفنانة جولييت عواد للانتخابات النيابية

ورد “للمجد” اليوم السبت، البيان التالي الصادر عن حزب الحركة القومية..

انطلاقاً من قناعات حزب الحركة القومية، ومبادئه الوطنية والقومية، وتماشياً مع تطلعات كوادره وأبناء شعبه لتحقيق أهدافه المشروعة للوصول إلى مراكز القرار في أردننا الحبيب، وسعياً منه لتجسد تطلعاته على أرض الواقع لاستعادة ثروات ومقدرات الوطن، وتغيير النهج وتحقيق العدالة والحياة الفضلى للمواطن.. فقد تم اتخاذ القرار لخوض الإنتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر في عدة دوائر في المملكة،

وقد تم اختيار الرفيقة جولييت عواد كممثلة عن الحزب في الدائرة الثالثة في محافظة العاصمة.

للمزيد من المعلومات التواصل مع أمين عام حزب الحركة القومية، ضيف الله الفراج.

موبايل: 0777807203، 0790952213