القائمة الاولى باسماء العروبيين الشرفاء من رجالات دولة الامارات الرافضين لاتفاقية التطبيع بين نتنياهو وابن زايد
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جرينتش+2 11:17
بين عصا السيسي وجزرة ابن زايد.. شيخ الازهر يكتم صوته الرافض للتطبيع !!!

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