بسبب الكرش.. اشتعال الخلاف بين كمال الشناوي وأنور وجدي/ فيديو

حلت، اليوم السبت، ذكرى وفاة الفنان الراحل الكبير كمال الشناوى، الذى يعد أحد دنجوانات السينما المصرية، خاصة وأنه قد وهب كل عمره من أجل الفن وتميز بالفعل فى أدائه التمثيلى سواء فى الدراما أو السينما حيث تميز بحسه الفنى فى أدواره المختلفة التى قدمها ما بين الفتى الوسيم والطيب والشرير ، وعاصر التغير الزمنى الذى طرأ على الفن حتى أنه قدم دور الأب والجد ببراعة شديدة.

وكشف كمال الشناوى فى لقاء نادر مع النجم هانى رمزى الذى أدى دور المذيع، عن خلافه مع الفنان الراحل أنور وجدى قائلا، كان وقتها هو فتى الشاشة الأول قبل ظهورى على الساحة الفنية، وكان واد شكله حلو وممثل ولم يكن اتجه وقتها للإنتاج أو الإخراج، وكنت شايف وقتها أنه كبر على الأدوار الشابة،وأنه يطلع لسه فى الجامعة ويضحك على البنات وكده لأن الناس مش هتصدقه، ووقتها الناس فهمتنى إنى هاكون منافس لأنور وجدى، وفعلا كانت حقيقة.

وأضاف، فى مرة من المرات كنت بعمل فيلم مع حلمى رفلة وإحنا فى الأستوديو كنت عاوز أتكلم فى التليفون، والمكان فى جهازين للتليفون واحد تحت والثانى فى غرفة الإنتاج، فقمت برفع السماعة حتى أتصل ولكنى وجدت حلمى يتحدث إلى شخص من جهاز التليفون فى غرفة الإنتاج فأغلقت السماعة، وبعد بضع دقائق توقعت بأنه أنهى المكالمة فرفعت السماعة مرة أخرى ولكنى وجدت حلمى يتحدث مع أنور وجدى وباين أنه زعلان جدا، وبيلومه على أنه عامل لى 3 أفلام ووصفنى بأنى واد من الشارع، ومن وقتها جاتلى عقدة من أنور وجدى.

وتابع، فى مرة صحفى أجرى معى حوارا وسألنى على رأيى فى أنور وجدى، وطبعا أنا شايل منه من وقت ما وصفنى بأنى واد من الشارع، فقلتله هو بيعتبرنى منافس له لأن أنا أصغر منه سنا وأقدر أعمل أدوار هو ميقدرش يعملها، وهو كبر وبقى كرشه قدامه وأنا معنديش كرش، نزل الخبر.

واختتم حديثه، أنور وجدى قابلنى بالصدفة فى أستوديو مصر، وقال لى بعتلك كتير تيجى تشتغل معايا وحتى مش بترد عليا، وأنا معنديش مشكلة تقول عليا ممثل وحش أو منفعش لكن ليه تقول كرشى قدامى ده كتير، وقالى أنا زمان جربت الجوع وكنت بقسم ساندوتش الفول افطر بنصه واتعشى بالنص التانى، وقالى كلاما كتيرا خلانى بكيت واخدته بالحضن وبوسنا بعض.