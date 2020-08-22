وزير الصحة يعلن اليوم السبت شفاء 6 حالات، وتسجيل 44 إصابة جديدة بالكورونا 29 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1576
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بسبب الكرش.. اشتعال الخلاف بين كمال الشناوي وأنور وجدي/ فيديو

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