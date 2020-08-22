بحجة الرد على صاروخ غزاوي.. جيش الاحتلال يقصف صباح اليوم نقاط مراقبة للمقاومة برفح وخان يونس

قصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم السبت، عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية على الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة.

وقد استهدفت مدفعية الاحتلال مرصداً للمقاومة قرب مخيم العودة شرقي محافظة رفح ونقطة رصد تتبع للضبط الميداني مقابل صوفا شرق رفح.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مرصد للمقاومة الفلسطينية شرق خزاعة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي بيان له ، زعم جيش الاحتلال أنه قصف عدة اهداف لحماس في جنوب قطاع غزة ردًا على اطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع نحو “مستوطنات غلاف غزة” الليلة الماضية.

وقال: قصفت دبابات إسرائيلية فجر اليوم السبت، مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ الليلة الماضية باتجاه الأراضي الاسرائيلي.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له عبر “تويتر”: “متابعة لتفعيل صافرات الانذار في منطقة غلاف غزة ومدينة سديروت فالحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية”.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن مساء امس الجمعة، أن القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وجاء ذلك بعدما دون صافرات الإنذار في مدينة سديروت جنوب إسرائيل.

ومنذ السادس من آب/أغسطس الجاري لم تكد تمرّ ليلة واحدة من دون أن تشنّ فيها إسرائيل قصفاً جوياً أو مدفعياً على القطاع ردّاً على إطلاق ناشطين منه بالونات حارقة، وفي أحيان نادرة صواريخ، على جنوب إسرائيل.