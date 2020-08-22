العضايلة: تمديد حظر التجوال للمواطنين حتى 11 والمنشآت 10 مساءً

صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إنه سيتم تمديد حظر التجوال في جميع محافظات المملكة، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وقال، خلال إيجاز صحفي عقد في مقر إدارة الأزمات اليوم السبت، أنّ الحظر سيبدأ عند الساعة 10 مساء للمنشآت و11 للمواطنين وحتى 6 صباحا.

واشار في حديثه إلى أنّه قد جرى تكليف مديريات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية لمتابعة الالتزام بقواعد السلامة العامة والتدابير الاحترازية، واستخدام تطبيق “أمان” من قبل الموظفين والمراجعين.

واوضح أن وزارة العمل ستقوم بوضع ضوابط للقطاع الخاص مرتبطة بتشديد الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية، تطبيقا لأمر الدفاع (11) واستخدام تطبيق أمان للعاملين في القطاع الخاص.

وقال أن تشديد الرقابة مستمر على جميع المنشآت والمطاعم للتأكد من الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة، فيما يجري العمل راهنا لوضع بروتوكول صحي احترازي خاص بكيفية إغلاق وفتح المنشآت الصناعية في حالة تسجيل إصابات.

واضاف يقول أن لجنة استدامة سلاسل العمل الوزارية قد أنهت اجتماعا مطولا اليوم السبت تم خلاله استعراض الحالة الوبائية على مستوى الوطن والمحافظات.

وبين العضايلة تحديد مجموعة إجراءات احترازية تتجه النية لإقرارها نهاية الأسبوع الحالي إذا ما استمرت الحالة الوبائية بالتطور.

وأكد العضايلة أنه لن يتم الانتقال إلى مستوى متوسط الخطورة في هذه الفترة بل سيتم تنفيذ إجراءات عزل وحظر في المناطق الساخنة فقط.

وأضاف العضايلة أنه وبعد تسجيل إصابات في منطقة الأشرفية سيتم، اعتبارا من يوم غد الأحد تعليق قداس الكنائس في العاصمة والزرقاء، لحماية المصلين والايعاز للحكام الاداريين لتشديد التدابير الاحترازية.

وافاد أن الحظر في لواء الرمثا سيعود كما هو معمول في باقي محافظات المملكة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، في حال استمرت الحالة الوبائية في ذات الاستقرار.

وأشار العضايلة إلى نية الحكومة تنفيذ حظر تجوال شامل في العاصمة والزرقاء يوم الجمعة المقبل 28 آب.