القائمة الاولى باسماء العروبيين الشرفاء من رجالات دولة الامارات الرافضين لاتفاقية التطبيع بين نتنياهو وابن زايد
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جرينتش+2 11:16
اجواء صيفية عادية مع ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة اليوم وغدا

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