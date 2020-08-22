إصابة طالبة بفيروس كورونا في احدى المدارس المهنية بالعاصمة

أكدت وزارة التربية والتعليم إصابة طالبة في احدى المدارس المهنية بالعاصمة عمان بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم السبت: أن الإصابة أعلن عنها خلال الإيجاز اليومي لوزارة الصحة يوم الأربعاء الماضي، وأن فرق التقصي الوبائي أخذت عينات لـــ17 طالبة مخالطات للمصابة، فيما جرى تطبيق البرتوكول الصحي المتبع من خلال تعطيل الطالبات واخضاعهن لحجر منزلي لمدة 14 يوما، وتعقيم المدرسة.

وأشارت الوزارة إلى أن الطالبات موجودات بالمدرسة في اطار التدريب العملي لطلبة المدارس المهنية في مختلف مناطق المملكة.

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