وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء حالة واحدة، وتسجيل 34 إصابة جديدة بالكورونا 25 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1532
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من موقع التنافس وليس التناقض.. اردوغان المنافق يهاجم التطبيع بين الإمارات واسرائيل

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