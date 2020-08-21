لطيفة التونسية تطرح فيديو كليب «خليني»/ شاهد

طرحت المطربة التونسية لطيفة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة «خليني»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، والكليب من إخراج وليد جلال ومحمد مشربي.

ويقول مطلع الأغنية: «خليني خليني.. من ها العيشه يزيني.. مابينك وبيني.. ماعادش ثمه كلام.. باللي تحكي زايد.. ما بطلت عوايد.. هكه ربي رايد.. ما يفيدش لملام».

وكانت لطيفة قد أعلنت عن موعد طرح الأغنية في فيديو نشرته أمس عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، قالت فيه: «خدوا عندي ليكوا مفاجأة حلوه برشا.. بكرا كليب خليني خليني.. يارب يعجبكم».

يذكر أن لطيفة طرحت قبل شهر فيديو كليب أغنية «رد الباب»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان جمال عيسى، وتوزيع حمدي المهيري.