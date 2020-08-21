غارات إسرائيلية على غزة، والمقاومة ترد بقصف مستوطنات الغلاف وتهديم منزل واصابة 4 مستوطنين بالهلع

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة.

وقد اصيب مزارع جراء قصف شنته طائرات مروحية وحربية، في وقت مبكر من صباح اليوم، على أرض في حي العمور شرق خان يونس، جنوب القطاع، حيث هرعت سيارات الإسعاف للمكان، وتعاملت مع الإصابة.

وفي وقت سابق، أطلقت طائرة استطلاع صاروخا على موقع للمقاومة غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ثم عاد الطيران الحربي وقصفه بصاروخين.

وقبيل منتصف الليلة، أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي على موقع للمقاومة غربي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود العيان بقيام طائرات الاحتلال الحربية، بشن أكثر من ست غارات على محيط موقع يتبع للمقاومة الفلسطينية، في منطقة المحررات، شمالي غربي محافظة خان يونس.

وقد دوت انفجارات ضخمة هزت أرجاء المحافظة، من شدّة القصف، الذي استمر لنحو نصف ساعة، بفارق دقائق بين كل غارة وأخرى.حيث لحقت أضرار جسيم بالمكان الذي تعرض للقصف والمنازل السكنية القريبة،

المقاومة ترد

بدورها، ردت المقاومة على القصف الإسرائيلي، وأطلقت عدة صواريخ صوب مستوطنات الغلاف.

ونشرت وسائل إعلام عبرية مقاطع فيديو لمنزل في “سديروت” أصيب بشكل مباشر جراء صواريخ المقاومة، فيما أصيب أربعة مستوطنين بالهلع.

وكان جيش الاحتلال أعلن قبل ذلك أن القبة الحديدية اعترضت فجر اليوم الجمعة، ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

ودوت صافرات الإنذار في كيسوفيم والعين الثالثة، بغلاف غزة.

ومن جانبه، قال الجيش الاسرائيلي ان منزلا في بلدة سديروت قد اصيب مساء الجمعة، بقذيفة أطلقت من قطاع غزة، مما ادى الى اضرار جسيمة، في خضم توتر تشهده المنطقة منذ فترة.

وقد احتاج ثلاثة إسرائيليين يسكنون بالقرب من المنزل للعلاج، بعد إصابتهم بالهلع. كما احتاجت إحدى الإسرائيليات إلى العلاج، بعد إصابتها في طريقها إلى الملجأ.

وأطلقت القذيفة حين قصف سلاح الجو الإسرائيلي هدفا لحركة حماس في القطاع. وبين الأهداف التي تم استهدافها: موقع لإنتاج الصواريخ والأنفاق لحماس، ردا على إطلاق خمس قذائف صاروخية في وقت سابق. وتصدت منظومة القبة الحديدية لثلاث منها، ولم يتضح ما إذا سقطت الاثنتان الاخريان في الأراضي الإسرائيلية ام لا.

وأطلقت ثلاثة قذائف في الساعة 23:30 من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وتم اعتراضها بواسطة منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد بلغ مجموع ما أطلق من قطاع غزة من قذائف، ليلة الجمعة 12 قذيفة. ونفذ الجيش الإسرائيلي ثلاث غارات خلال الليل في قطاع غزة، ردا على ذلك. وفرضت السلطات الإسرائيلية قيودا على الإسرائيليين القاطنين قرب الحدود مع القطاع.

وكان رجال إطفاء إسرائيليون، قد أعلنوا في وقت سابق امس الخميس، اندلاع 42 حريقا معظمها صغيرا، في المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة، أغلبها في حقول شائكة. وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن نظام الليزر المُطوّر إسرائيليا لاعتراض البالونات الحارقة، تمكّن من اعتراض 32 حزمة من البالونات الحارقة المُطلقة من غزة الجمعة باتجاه إسرائيل، و