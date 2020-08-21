بعد صولة العشائر السورية.. مقتل مسلح من (قسد) المدعومة أمريكياً، ومجهولون يستهدفون مقراً لها بريف دير الزور

دير الزور-الرقة-سانا

قتل أحد عناصر ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بإطلاق النار عليه من قبل مجهولين في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

وقالت مصادر أهلية لمراسل سانا إن مجهولين قاموا بإطلاق النار على قيادي من ميليشيا “قسد” أثناء وجوده في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي ما تسبب بمقتله على الفور.

وقتل أمس أحد مسلحي ميليشيا “قسد” برصاص مجهولين وقتل آخر أول من أمس في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي والذي تحتجز فيه قوات الاحتلال الأمريكي وميليشياتها عشرات آلاف المدنيين.

وفي الريف الشرقي لفتت المصادر إلى أن مجهولين شنوا هجوماً واستهدفوا بالأسلحة الرشاشة مبنى البريد الذي تتخذه ميليشيا “قسد” مقراً لها في بلدة ذيبان.

ويشهد ريف دير الزور مظاهرات شعبية متواصلة للمطالبة بطرد الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واختطاف عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.

(قسد) تختطف عدداً من المدنيين

وفي إطار اعتداءاتها المتواصلة على المدنيين في منطقة الجزيرة أقدمت مجموعة من ميليشيا “قسد” على اختطاف عدد من المدنيين واقتادتهم إلى جهات مجهولة في ريفي دير الزور والرقة.

وقالت مصادر أهلية لمراسل سانا إن “مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) اقدمت على مداهمة بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي واختطفت على إثرها عددا من المدنيين واقتادتهم الى جهة مجهولة”.

وفي ريف الرقة الشمالي أيضا لفتت المصادر إلى إقدام ميليشيا “قسد” على اختطاف عدد من الشبان واقتيادهم الى جهة مجهولة.

وتنفذ ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بشكل يومي حملة مداهمات تختطف على إثرها عدداً من المدنيين في قرى وبلدات ريف دير الزور والمناطق التي تنتشر فيها في الجزيرة السورية، وذلك على خلفية المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بطرد تلك الميليشيا وقوات الاحتلال الأمريكي من المنطقة.

وكانت القبائل والعشائر السورية والنخب الوطنية قد اكدت امس دعمها للمقاومة الشعبية التي انطلقت في منطقة الجزيرة السورية ضد المحتل ومرتزقته وأعوانه ومساندتها معنوياً ومادياً حتى طردهم من الأرض السورية وتمسكها بالثوابت الوطنية التي لا حياد عنها مهما كلفت من تضحيات.

وأوضحت القبائل والعشائر السورية والنخب الوطنية، في البيان الختامي لاجتماعها الثالث في حلب امس، أنه استكمالاً لاجتماعاتها السابقة وفي ظل ظروف اشتداد العدوان على شعبنا وتكالب الاحتلالين الأمريكي والتركي ومرتزقتهما عليه من نهب وسرقة واعتقال واغتيال وتهجير اجتمعت القبائل والعشائر السورية والنخب الوطنية لتؤكد دعمها لانتفاضة أبناء شعبناً المباركة في محافظة دير الزور وغيرها من المناطق التي تشهد غلياناً وتحدياً للاحتلال وأعوانه ومساندتها بكل ما أوتيت من دعم مادي ومعنوي حتى طرد المحتل وعودة مرتزقته إلى رشدها الوطني أو رحيلهم معه.