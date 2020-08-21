وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء حالة واحدة، وتسجيل 34 إصابة جديدة بالكورونا 25 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1532
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جرينتش+2 12:24
السلطات التونسية تنفي محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد عبر تسميم الخبز الذي يتناوله من احد المخابز

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