وفاة ضابط بعد التهجم عليه في أحد المستشفيات الخاصة

عمان 20 آب(بترا) – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وأثناء قيام الملازم أول علي محمد عبد الجعارات بواجبه الرسمي بحراسة أحد النزلاء في أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة عمان تعرض لتهجم من قبل ذوي ذلك النزيل، وأثناء ذلك فقد الوعي، حيث جرى اسعافه إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة (رحمه الله والهم اهله وزملاءه الصبر والسلوان).

واضاف انه جرى تحويله الى الطب الشرعي، حيث افاد تقرير الطب الشرعي بأن سبب الوفاة يعود لتضخم عضلة القلب، فيما ألقي القبض على ثلاثة أشخاص تهجموا عليه، ولا زالت التحقيقات جارية.

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