لا للاستقلال ونعم للاحتلال.. الإمارات تطلب نقل قاعدة العديد الأمريكية من قطر الى اراضيها لقاء التطبيع مع إسرائيل!!

قال خبراء عسكريون أمريكيون إن أبوظبي تحاول إقناع إدارة الرئيس “دونالد ترامب” بنقل القاعدة العسكرية الأمريكية من قطر إلى الإمارات، كثمن لاتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وأكد الخبير العسكري الأمريكي “لورانس ويكرسون” أن “جون هانا”، مستشار الأمن القومي السابق لنائب الرئيس الأمريكي “ديك تشيني”، يحاول تسويق الفكرة لدى دوائر صنع القرار في واشنطن.

وعمل “هانا” مستشارا رفيعا في “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”، وهي مؤسسة داعمة لـ إسرائيل في الولايات المتحدة، يمولها الملياردير “شلدون أديلسون” صديق رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”.

ووفق تحقيق موسع أجرته شبكة “دويتشه فيله” الألمانية، فإن إسرائيل تدعم الرغبة الإماراتية في نقل القاعدة الأمريكية في “العديد” بالعاصمة القطرية الدوحة، إلى أبوظبي.

وربطت الشبكة بين اتفاق التطبيع المعلن بين الإمارات وإسرائيل، الأسبوع الماضي، وتحقيق هذا الطلب.

ونقلت عن خبراء قولهم إن ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” يشعر أن الفرصة تزداد؛ لتحقيق رغبته.

وكانت رسائل البريد الإلكتروني المخترق لسفير الإمارات في واشنطن “يوسف العتيبة” قد كشفت عن علاقة وثيقة بينه وبين “جون هانا”.