السفير فريدمان: واشنطن ستضمن احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسكري وأي مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات لن تهدد إسرائيل

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، في مقابلة مع صحيفة “جيروزاليم بوست”، مساء أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستضمن احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسكري في المنطقة إذا حدث أن بيعت طائرات أمريكية من طراز إف-35 للإمارات العربية المتحدة.

وجاءت تصريحات فريدمان للصحيفة في أعقاب تقرير نشر يوم امس الاول الثلاثاء في صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أفاد بأن واشنطن تعتزم بيع طائرات إف-35 للإمارات في إطار اتفاق الدولة الخليجية، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستعارض أي مبيعات من هذا النوع للإمارات، فيما أرجعه إلى ضرورة الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وفي حديث للقناة 13 بالتلفزيون الإسرائيلي، اتهم وزير التعليم يوآف جالانت خصوم نتنياهو السياسيين بنشر مزاعم كاذبة بأن شراء الإمارات للطائرات إف-35، الموجودة حاليا بالفعل في ترسانة الأسلحة الإسرائيلية، جزء من اتفاق تطبيع العلاقات.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن فريدمان قوله إنه برغم أن من الممكن افتراضيا أن تحصل الإمارات يوما ما على الموافقة على شراء الطائرات إف-35، فإن عملية التصنيع والشراء “ستستغرق سنوات طويلة”.

وأضاف أنه مع سعي الإمارات للحصول على مزيد من الأسلحة المتقدمة فإن التفاهمات القائمة منذ عقود، والتي تمتنع بموجبها واشنطن عن بيع أسلحة في الشرق الأوسط يمكن أن تقوض “التفوق العسكري النوعي” الإسرائيلي، ستبقى كما كانت من قبل. وينطبق هذا على الطائرات إف-35، التي مُنعت الدول العربية من الحصول عليها. وقال جالانت في المقابلة مع القناة 13 إن إسرائيل والولايات المتحدة اختلفتا في السابق بشأن مبيعات أسلحة أمريكية في المنطقة.

وقال “لقد باعوا (المقاتلة) إف-15 للسعوديين قبل سنوات. لم يرق لنا ذلك حينئذ أيضا”. وأضاف “لكن طوال تلك السنوات، حافظت الولايات المتحدة على تفوقنا النوعي. هذا يعني أنه عندما حصل الآخرون على الفئة إف-15 إي، حصلنا نحن على الفئة إف-15 آي، وهي فئة أعلى”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اشار، اليوم الخميس، إلى صفقة محتملة لمقاتلات إف-35 للإمارات، قائلًا: “لا استبعد ذلك، بالطبع لديهم المال ليدفعوا تكاليف ذلك، وهذا جميل لأننا في العديد من الأحيان نبرم صفقات مع دول لا تملك 10 سنتات ونقدم لهم -ما رأيكم بالدفع لاحقا لنا؟- وهم لا يدفعون أبدا لأنهم لا يملكون المال”.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: “هم (الإماراتيون) يملكون المال، ويرغبون بطلب عدد من طائرات إف-35 وهي أعظم مقاتلة في العالم كما تعلمون، قادرة على التخفي، التخفي الكامل، لا يستطيعون رؤيتها..”.