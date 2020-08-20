اجواء صيفية عادية اليوم وانخفاض الحرارة غدا وبعده

تبقى درجات الحرارة اليوم الخميس حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تنخفض يوم غد الجمعة درجات الحرارة قليلاً، لتصبح الأجواء خلال اليومين المقبلين صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، مع بقائها حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 15، وفي مرتفعات الشراة 30 – 14، وفي مناطق البادية 37 – 19، وفي مناطق السهول 33 – 18، وفي الاغوار الشمالية 38 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 25 وفي البحر الميت 40 – 26، وفي خليج العقبة 40 – 26 درجة مئوية. –(بترا)

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