مخالفات سير بالجملة ابرزها وفاة شخص سقط من مركبة بالزرقاء

اعلنت ادارة السير، ان شخصا قد توفي جراء سقوطه من مركبة “بيك أب” اثناء المسير في محافظة الزرقاء.

وفي تفاصيل التقرير اليومي للحوادث والمخالفات الخطرة، كثفت إدارتي السير والدوريات الخارجية ، الرقابة الآلية الثابتة والمتحركة على الطرقات ، للتصدي للمخالفات الخطرة التي تظهر استهتاراً بالأرواح من قبل بعض السائقين.

وبين التقرير المروري الصباحي على إذاعة الأمن العام ” أمن إف إم ” قيام العاملين في الميدان من إدارتي السير والدوريات الخارجية، بضبط عدد من المخالفات الخطرة والتي تحمل معها قدراً كبيراً من اللامبالاة والاستهتار، وتمثل خطراً يهدد الأرواح والمقدرات.

وبين مندوب الدوريات الخارجية خلال رسالته الصباحية ، ضبط إحدى الدوريات في ” منطقة ضبعة ” لمركبة نقل “ديانا” تحمل (18) شخصاً من فئات عمرية مختلفة ” بينهم أطفال ” في الصندوق الخلفي للمركبة، حيث تم تامين الركاب بحافلة لإيصالهم إلى وجهتهم، وتم اتخاذ الإجراء القانوني والإداري بحق السائق المخالف.

وأشار إلى أن إحدى الدوريات ضبطت حدثاً يقود مركبة كبيرة “قلاب” محملة بالحجارة على طريق المطار، بينما تم ضبط سائق ” صهريج مياه ” بعد التحقيق بمقطع “فيديو” انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء ارتكابه مخالفات مرورية خطرة بتحميل أطفال على خزان المياه الخلفي أثناء القيادة على شارع المئة.

ولفت مندوب الدوريات الخارجية أنه تم التعامل مع جميع المخالفين بحزم كبير، وتم تحويل عدد منهم إلى الحكام الإداريين نظراً لفداحة مخالفاتهم وتهديدها لحياتهم وحياة الآخرين.

من جانبه قال مندوب إدارة السير، إن العاملين في المباحث المرورية تمكنوا من خلال الأنظمة الحديثة في مديرية الأمن العام من ضبط سائق مركبة ظهر في مقطع “فيديو” أثناء قيامه بقيادة مركبته بطريقة متهورة واستعراضية تمثلت بخروج السائق من المركبة وتركها تسير بسرعة عالية .

وأشار مندوب إدارة السير الى سرعة وصول مندوبي الحوادث الى مواقع الحوادث خلال اقل من 15 دقيقة، حيث تم التعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 300 حادث سير داخل العاصمة عمان ، نتج عنها عدد من الإصابات والأضرار المادية ، مشيرا الى وفاة شخص اثر سقوطه من مركبة ـ بكب ـ اثناء المسير في محافظة الزرقاء، الأمر الذي يدلل على خطورة مثل هذه المخالفة التي يصر البعض على ارتكابها باستهتار قاتل.

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