عون: من واجبي الوقوف الى جانب حزب الله، فأنا لبناني ولست إسرائيليا، وهو لبناني ولن يترك سلاحه قبل حل الصراع مع العدو

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون، موعد نزع سلاح “حزب الله”، مشيرا إلى أنه أجرى تفاهما مع الحزب عام 2005 وليس دمجا حزبيا.

وأكد الرئيساللبناني الشجاع، خلال مقابلة مع صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية، أن “التفكير في نزع سلاح “حزب الله” سيتم بعد وقف إسرائيل اعتداءاتها على لبنان، قائلا: “إن الخطابات النارية الإسرائيلية التي تهدد دائما بضرب الحزب ولبنان، تضعه في موضع القلق وقد مر بمواجهات عديدة مع إسرائيل على الأرض اللبنانية”.

وأضاف أنه “عندما يتم حل النزاع، يقدم حزب الله سلاحه هدية إلى الجيش اللبناني”.. لافتا إلى أنه “ومنذ 15 سنة إلى اليوم، لم يحصل أي إشكال بين حزب الله والجيش أو المدنيين، ما عدا حادث 7 مايو/ أيار 2008 والذي كان بسبب محاولة ضرب الحزب داخليا عبر قطع شبكة اتصالاته الداخلية”.

وتابع الرئيس الوطني اللبناني: “بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، كان من واجبي أن أقف إلى جانب الحزب، فأنا لبناني ولست إسرائيليا، والحزب لبناني، وقد نختلف معه في الأمور الداخلية، ولكن عندما تنوي إسرائيل احتلال أجزاء من لبنان وتقتل شباب “حزب الله” اللبناني على أرض لبنانية، فعلى كل مواطن لبناني أن يقف إلى جانب الحزب ضد المعتدين”.

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