اندلاع 28 حريقًا في مناطق غلاف غزة بسبب البالونات الحارقة

أعلنت منظمة خدمات الإنقاذ ومكافحة الحريق في إسرائيل، اليوم الأربعاء، أنها قامت بإخماد 28 حريقًا اندلع منذ الصباح في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، نتيجة إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأكد وزير الحكومة الإسرائيلية البديل ووزير الأمن بيني غانتس، اليوم، أن إسرائيل “غيرت المعادلة” في قطاع غزة، وأنها تعرف كيف ترد على “أي انتهاك” لسيادتها.

وقال غانتس، في اجتماعه اليوم مع رؤساء السلطات المحلية في البلدات المحيطة في قطاع غزة، إن “المعادلة مع حماس قد تغيرت وأن الجيش الإسرائيلي بات يعرف كيف يضر ليس فقط بالبنى التحتية والأهداف الحمساوية انما أيضا بمن داخلها”.

وفي وقت سابق، وعلى خلفية التصعيد مع قطاع غزة، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية اليوم ان “أيادينا على الزناد، وإن القصف سيواجه بالقصف، والصواريخ ستواجه الصواريخ، والقتل بالقتل”، مؤكدا على تمسك حماس بمطالب رفع الحصار وإنها “لا تخشى” تهديدات إسرائيل.