اغلاق مركز حدود العمري اليوم بعد تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا لعاملين فيه

قال مراسل قناة المملكة،اليوم الأربعاء، إنه قد جرى تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لعاملين في مركز حدود العمري.

وبين المراسل أنه قد جرى إغلاق حدود العمري احترازيا، بعد تسجيل الاصابات التي لم يحدد مصدرها حتى الآن .

ومن جهته، قال نقيب مصدري الخضار والفواكه، سعد أبو حماد، ليومية ”الغد”، إن الجهات الأمنية قد أبلغتهم بإغلاق حدود العمري مع السعودية احترازيا دون تحديد فترة الإغلاق، مشيرا إلى وجود شاحنات عالقة بين الحدين.

وقال مصدر في هيئة تنظيم النقل البري لموقع عمون،أن الاصابات تعود لعاملي تحميل وتنزيل في مركز حدود العمري، مشيرا إلى أن هؤلاء العمال يتم حجرهم 14 يوما قبل عودتهم الى منازلهم.