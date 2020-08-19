استقبال 12 ألف طلب التحاق بالجامعات الرسمية يوم امس

بلغ عدد الطلبة المتقدمين بطلبات التحاق الكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية خلال اليوم الأول 12 ألف طلب، بحسب الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي، مهند الخطيب.

وقد بدأت وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستقبال طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية امس الثلاثاء.

ويستمر تقديم الطلبات حتى الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء 25 آب/أغسطس عبر الموقع الإلكتروني للوحدة.

وقال الخطيب، اليوم الاربعاء، إن أكثر من 12 ألف طالب وطالبة حصلوا على معدل 65% فأكثر، دفعوا رسم تقديم طلب الالتحاق للجامعات الأردنية الرسمية، حتى مساء اليوم الأول لبدء عملية تقديم طلبات الالتحاق، وذلك باستخدام آلية الدفع الإلكتروني.

وكان قد قال لقناة “المملكة” في وقت سابق، إنه يوجد 540 تخصصا مطروحا في 9 جامعات رسمية، موضحا أنه يوجد 15 تخصصا من بين الـ540 قرر مجلس التعليم العالي استحداثها.

ودعا الخطيب الطلبة إلى التأني في اختيار التخصص.

وذكرت الوحدة في بيان، أن الطالب الأردني (الحاصل على معدل 65% فأكثر فقط) يدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم.

ويستقبل الطالب رسالة نصية عبر هاتفه الخلوي تحتوي على رمز المستخدم (UserID)، والرمز السري (Password) الضروريان للدخول إلى برمجية تقديم طلب الالتحاق.

وأوضحت أن الخدمة متوافرة عبر قنوات الدفع التي تطبق خدمة “إي فواتيركم”.

وطلبت الوحدة من الطلبة الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، للاطلاع على أقسامه وصفحاته مثل: البيانات التفصيلية للتخصصات المتاحة في الجامعات الأردنية الرسمية، ووضع هذه التخصصات من حيث كونها راكدة أو مشبعة أو مطلوبة، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، والسياسة العامة للقبول في الجامعات الرسمية، وآلية شراء طلب الالتحاق، ودليل تقديم طلب الالتحاق، وكذلك نصائح وإرشادات للطلبة المتقدمين والأسئلة الأكثر تكراراً، ومعدلات القبول التنافسي للأعوام الخمسة السابقة (بهدف الاسترشاد بها فقط)، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.