وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء حالتين، وتسجيل 40 إصابة جديدة بالكورونا 30 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1438
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وزير الثقافة يشارك في تشييع العلامة خليفة والاديب الصياغ

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