وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء حالتين، وتسجيل 40 إصابة جديدة بالكورونا 30 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1438

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، اليوم الثلاثاء، منها 30 إصابة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1438.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على النحو الآتي: 30 حالة محليّة جاءت تفاصيلها كما يلي: 24 حالة في محافظة العاصمة جميعها مخالطة لمصابين سابقين، غالبيّتهم يعملون في أحد المصانع الذي تمّ إغلاقه منذ بدء ظهور الحالات فيه (12 من الجنسيّة المصريّة، و6 أردنيين و5 من الجنسيّة السوريّة، و1 تحت الاستقصاء)، و3 حالات من لواء الرمثا، جميعها مخالطة لمصابين سابقين، وحالتان من محافظة الزرقاء مخالطتان لمصابين سابقين، وحالة لعامل مصري يعمل في مركز حدود العمري.

كما سجلت 10 حالات خارجيّة، منها 7 حالات لقادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر (5 من السعوديّة، و1 من قطر، و1 من أوكرانيا)، و3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر مركز حدود العمري.

وأشار الموجز إلى تسجيل حالتي شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 6989 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 705920 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع وفي ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، إلى الالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.