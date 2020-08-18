مطربون عرب يطلقون أغنيات جديدة تضامنا مع بيروت/ فيديو

اعلن عدد من المطربين دعمهم الشعب اللبنانى، بعد الانفجار الذى شهدته بيروت، من خلال طرح أغنيات تعبر عن حبهم للبنان، وتضامنا معهم بعد الحادث،

اما أبرز هؤلاء النجوم الذين طرحوا أغنياتجديدة تضامنًا مع الشعب اللبنانى فهم:

عاصى الحلانى

طرح الفنان عاصى الحلانى، أغنيته الجديدة “على مين متكلين”، عبر حسابه بموقع “تويتر”، وعلق قائلا: “على مين متكلين”، كلمات ‎طليع حمدان، وألحان ‎عاصى الحلانى، وتوزيع ‎طونى سابا، وماستر ‎محمد المقهور”.

الشاب خالد

يستعد النجم الشاب خالد لطرح أغنيته الجديدة “جميلتى بيروت”، من إخراج إيلى بربرى، ومن كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، ومن المقرر أن يتم طرحها غدا على “يوتيوب”، وسيعود العائد المادى للأغنية لمنظمة الصليب الأحمر بلبنان، تضامنًا ودعمًا للشعب اللبنانى بعد أحداث انفجار مرفأ بيروت.

راغب علامة

يستعد النجم اللبنانى راغب علامة خلال الأيام المقبلة لدخول الاستوديو لتسجيل أغنية جديدة تحمل فى مضمونها الأزمة الاقتصادية التى يعشيها وطنه لبنان.

رنا سماحة

طرحت المطربة رنا سماحة، كليبها الجديد “تعيشى يا لبنان”، تضامنا مع الشعب اللبنانى، وهى من كلمات أحمد حسن رؤول، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

أوبريت “لا بيروت” لأمينة

طرح عدد من فنانى الوطن العربى، أوبريت “لا بيروت” تضامنًا مع ضحايا انفجار بيروت، يشارك به الفنان أيمن زبيب، الفنانة أمينة من مصر، الفنان همام إبراهيم من العراق، والفنانة زين عوض من الأردن، وآخرون، وهى من كلمات عماد الأسعد، ألحان سليم سلامة، وتوزيع حمزة الغازى.