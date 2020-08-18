رغم وصول وفد امني مصري.. إسرائيل تقصف قطاع غزة لليوم السابع بحجة الرد على البالونات الحارقة

عاد التوتر الى الحدود الاسرائيلية الجنوبية،منذ ان عاد نشطاء فلسطينيون الى ممارسة اطلاق البالونات الحارقة

فقد قصف الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، مواقع في قطاع غزة، لليوم السابع على التوالي، بحجة الرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الاسرائيلية.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن سلاح الجو قد هاجم عددا من المنشآت تحت الأرض تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وكان قد اندلع يوم أمس الاثنين نحو 30 حريقا في المناطق الإسرائيلية المحاذية للحدود مع قطاع غزة، جراء بالونات حارقة أطلقها فلسطينيون من داخل القطاع.

وقد اندلع حريق في روضة أطفال في مدينة سديروت، وآخر في حقل بالقرب من مشمار هنيغف، وفي حرش كيسوفيم، وفي حقل من الأشواك في مجلس إشكول الإقليمي وفي كيبوتس باري. وعمل رجال الإطفاء على إخمادها.

يذكر ان وفدا امنيا مصريا زار قطاع غزة امس الاثنين، والتقى عددا من المسؤولين في القطاع وفي مقدمتهم يحيى السنوار، وناقش معهم سبل التهدئة الممكنة لحالة التوتر القائمة منذ نحو اسبوع على الحدود الاسرائيلية مع قطاع غزة.

وقد أفادت صحيفة الاخبار اللبنانية ان حماس نقلت الى هذا الوفد الأمني،خلال الاجتماع به في غزة يوم أمس، عددًا من المطالب وهي: توسيع مساحة الصيد البحري الى عشرين ميلا وتمديد خط كهرباء جديد للقطاع بتمويل قطري وتحويل محطة التوليد في غزة للعمل بالغاز والسماح بدخول المواد الثنائية الاستخدام ورفع القدرة الاستيعابية لمعبر كرم أبو سالم لإدخال الف ومائتي شاحنة يوميا وإصدار المزيد من تصاريح العمل للغزيين داخل إسرائيل.

وأضافت ان حماس ترى ان هذه المطالب تندرج في اطار تفاهمات سابقة لم تنفذها اسرائيل. ووفقا للأخبار اللبنانية فان الحركة أبلغت المصريين بان الفعاليات الشعبية على امتداد الحدود لن تتوقف الا بعد تلبية المطالب.