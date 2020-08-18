بدء تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بالجامعات الرسمية

بدأت وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، باستقبال طلبات الالتحاق الإلكترونية بالجامعات الأردنية الرسمية.

ويستمر تقديم الطلبات حتى الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء 25 آب/أغسطس، عبر الموقع الإلكتروني للوحدة.

الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي، مهند الخطيب، قال لقناة “المملكة” إنه يوجد 540 تخصصا مطروحا في 9 جامعات رسمية.

وأوضح أنه يوجد 15 تخصصا من بين الـ540 قرر مجلس التعليم العالي استحداثها.

ودعا الخطيب الطلبة إلى التأني في اختيار التخصص.

وذكرت الوحدة في بيان، أن الطالب الأردني (الحاصل على معدل 65% فأكثر فقط) يدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم.

ويستقبل الطالب رسالة نصية عبر هاتفه الخلوي تحتوي على رمز المستخدم (UserID)، والرمز السري (Password) الضروريان للدخول إلى برمجية تقديم طلب الالتحاق.

وأوضحت أن الخدمة متوافرة عبر قنوات الدفع التي تطبق خدمة “إي فواتيركم”.

وطلبت الوحدة من الطلبة الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، للاطلاع على أقسامه وصفحاته مثل: البيانات التفصيلية للتخصصات المتاحة في الجامعات الأردنية الرسمية، ووضع هذه التخصصات من حيث كونها راكدة أو مشبعة أو مطلوبة، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، والسياسة العامة للقبول في الجامعات الرسمية، وآلية شراء طلب الالتحاق، ودليل تقديم طلب الالتحاق.

وكذلك نصائح وإرشادات للطلبة المتقدمين والأسئلة الأكثر تكراراً، ومعدلات القبول التنافسي للأعوام الخمسة السابقة (بهدف الاسترشاد بها فقط)، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.

ويمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.

وأكدت الوحدة ضرورة أن يقوم جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية عام 2004 فما قبل بتحميل صورة عن كشف علامات الشهادة، خلال عملية تقديم طلب الالتحاق حتى يتم اعتماد طلبات الالتحاق بعد تدقيقها.

وعلى جميع الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في أي دولة عربية عن طريق الدراسة النظامية عام (2016) وما بعد، تحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية، أو صورة عن كشف علامات هذه الشهادة مصدقة من وزارة التربية والتعليم الأردنية، خلال عملية تقديم طلب الالتحاق حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.

وطلبت الوحدة من الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في أي دولة عربية عن طريق الدراسة النظامية عام 2015 وما قبل، تحميل صورة عن كشف علامات الشهادة مصدقة من وزارة التربية والتعليم الأردنية، خلال عملية تقديم طلب الالتحاق حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.

أما الطلبة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية من داخل أو خارج الأردن (بريطانية، أميركية، بكالوريا، … إلخ)، فعليهم تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة سواء حصلوا على شهادة المعادلة أم لا، وفي حال عدم حصولهم عليها يتم إدخال المعدل المتوقع، ثم عليهم تحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.

وعلى الطلبة المستفيدين من إحدى المكرمات الملكية السامية المنصوص عليها في السياسة العامة لقبول الطلبة، تقديم طلب إلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد ليتمكن الطالب من الاستفادة من المكرمات الملكية السامية، مع الإشارة إلى أن تقديم طلب الاستفادة من المكرمة الملكية السامية لأبناء العاملين والمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى (مكرمة الجيش) أصبح إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.

وأكدت الوحدة أن عملية تقديم طلبات القبول الموحد هي عملية إلكترونية بشكل كامل، ويمكن للطالب المقيم خارج الأردن شراء الطلب عن طريق خدمة إي-فواتيركم، (من خلال حساب بنكي في أحد البنوك الأردنية، أو بطاقة الفيزا، أو بطاقة الماستر كارد)، وتقديمه، وتحميل الوثائق المطلوبة منه من أي مكان في العالم.

ونظراً لآلية الربط الإلكتروني بين طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية، والبوابة الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية، فإنه يمكن لجميع الطلبة الذين لم يقوموا باستصدار هوية أحوال مدنية الدخول إلى برمجية تقديم الطلب، باستخدام الرقم الوطني للطالب، ورقم ومكان القيد المدني فقط والمثبتة في دفتر عائلة رب أسرة الطالب.

وسيعلن عن موعد خاص لتقديم طلبات الالتحاق لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وذلك بعد إعلان نتائج القبول الموحد للطلبة الأردنيين.

فيما سيُعلن عن موعد خاص لتقديم طلبات الالتحاق لمرحلة التجسير بعد إعلان جامعة البلقاء التطبيقية عن نتائج الامتحان الشامل.

وقالت الوحدة، إن جميع طلبات الالتحاق سـتعامل بعدالة وشفافية مطلقة، وبالطريقة ذاتها، مؤكدة عدم وجود أفضلية لطلب الالتحاق المقدم في اليوم الأول على الطلب المقدم في اليوم الأخير.