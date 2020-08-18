“العمل الإسلامي” يطالب بمحاسبة المقصرين بإجراءات ضبط المعابر الحدودية

حط في بريد “المجد”، اليوم الثلاثاء، البيان التالي الصادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي..

المعابر الحدودية: تابع حزب جبهة العمل الإسلامي بقلق بالغ الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا في عدة مناطق بالمملكة خلال الأيام القليلة الماضية بعد ما حققه الأردن من حالة استقرار في الوضع الوبائي، مما يتطلب محاسبة المسؤولين عما جرى من تقصير وإهمال في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المعابر الحدودية، لا سيما في مركزي حدود جابر والعمري لما تسبب به هذا الإهمال من وقوع موجة ثانية من الإصابات بهذا الوباء.

ويؤكد الحزب على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا التقصير الذي يدفع كلفته المواطن نتيجة الآثار الكارثية المترتبة على ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا، مما يولد ضغطاً اقتصادياً واجتماعياً على المواطنين الذين لا يزالون يدفعون فاتورة ما جرى من إجراءات سابقة في مواجهة هذا الوباء.

القبولات الجامعية: يؤكد الحزب على ضرورة وضع رؤية وطنية لمعالجة ما ستواجهه الجامعات الأردنية من أزمة في ملف قبول الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة، في ظل النتائج الاخيرة غير المسبوقة لطلبة التوجيهي.

ويرى الحزب أن نتائج امتحان الثانوية العامة تظهر ما يواجهه قطاع التعليم من أزمة، نتيجة تجاهل وزارة التربية للعديد من الدراسات الأكاديمية والتربوية المتعلقة بسبل تطوير امتحان الثانوية العامة، في ظل ما شهده مستوى هذا الامتحان من تراجع خلال السنوات الاخيرة نتيجة التخبط الرسمي في إدارة هذا الملف، وما جرى من تحويل الامتحان لحقل تجارب خاضع للمزاج الرسمي على حساب مخرجات التعليم.