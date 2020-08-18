الرئيس اللبناني: مستحيل أن يكون سبب انفجار المرفأ أسلحة لحزب الله

روما (رويترز) – قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن‭‭‭ ‬‬‬فرضية أن يكون الانفجار الهائل في مرفأ بيروت هذا الشهر نجم عن انفجار مستودع لأسلحة جماعة حزب الله ”مستحيلة“، لكن التحقيق سيشمل كل الاحتمالات.

وتحقق السلطات اللبنانية لمعرفة السبب في انفجار كميات كبيرة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة لسنوات في مستودع بالمرفأ دون إجراءات سلامة مما تسبب في تصاعد سحابة على شكر الفطر يوم الرابع من أغسطس آب ومقتل 178 شخصا وإصابة ستة آلاف وتدمير مناطق بأكملها في بيروت.

وقال عون، حليف حزب الله، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية نُشرت اليوم الثلاثاء، إن الحزب لم يكن يخزن أسلحة في المرفأ، وهو ما أشار إليه حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في وقت سابق هذا الشهر.

وردا على سؤال عن تلك الفرضية التي يروج لها البعض، قال عون: ”مستحيل، لكن الأحداث الجسام كتلك الحادثة تشحذ الروح والخيال“.

ونفى نصر الله اتهامات بأن الجماعة المدججة بالسلاح كانت تخزن أسلحة في مرفأ بيروت. وقال إن حزب الله سينتظر نتائج التحقيق لكن إذا اتضح أن الانفجار كان عملا تخريبيا أقدمت عليه إسرائيل فإنها ”ستدفع ثمنا عادلا“.

وخاض حزب الله عددا من الحروب مع إسرائيل وتدرجه الولايات المتحدة في قوائم التنظيمات الإرهابية.

وتنفي إسرائيل أي ضلوع لها في الانفجار.

وقال عون إن التحقيق يتحرى ما إذا كان الانفجار نجم عن إهمال أم حادث أم ”تدخل خارجي“.

وأضاف للصحيفة الإيطالية: ”على الرغم من أنه يبدو كحادث لكنني أريد أن أتحاشى اتهامي بعدم الاستماع إلى جميع الأصوات“.

وقال إن كثيرين تحدثوا عن رؤية طائرات تمرق في السماء فوق المرفأ قبل الانفجار مباشرة، وعلى الرغم من أن هذا الحديث ”لا يعول عليه كثيرا“ فإنه يجب الاستماع له.