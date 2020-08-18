الجيش يفتح باب التجنيد للذكور – الشروط والوثائق المطلوبة

اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة ( ناجح ) وذلك لحساب كليات المجتمع ضمن برنامج الدبلوم الشامل والبرنامج الفني وبشروط معينة لهذا العام 2020.

وقالت القيادة في اعلانها ان تكاليف الدراسة على حساب القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالإضافة إلى راتب مجزي أثناء فترة الدراسة.

وبينت انه سيتم منح رتبة رقيب لخريجي معهد الأجهزة الطبية ورتبة عريف لخريجي الدبلوم الشامل وجندي أول لحملة شهادة التوجيهي الناجح.

واضافت انه يتم إبتعاث الحاصلين على المرتبة الأولى والثانية في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للحصول على درجة البكالوريوس في الجامعات الأردنية.

ودعت القيادة على الراغبين بالتسجيل مراجعة المركز العسكري للتجنيد / الزرقاء خو.. وحسب البرنامج التالي :

الشروط .

أ‌. أن يكون أردني الجنسية .

ب‌. أن لا يزيد العمر عن (22) عام لغاية تاريخ 31/12/2020.

جـ. أن يكون لائق للخدمة من الناحية الصحية .

د‌. أن لا يقل الطول عن 160 سم وان يتناسب الطول مع الوزن.

هـ. أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة ( ناجح ) لبرنامج الدبلوم وحسب

التخصصات المبينة في الجدول.

و‌. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحه مخلة بالشرف .

ز‌. أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح .

حـ. يمكن التقدم لبرنامج الدبلوم الشامل والبرنامج الفني ضمن الشروط التالية :

(1) الثانوية العامة للسنوات السابقة معدل(50%) فأعلى ناجح شرط أن لا تقل العلامة في أي مبحث عن (40) % باستثناء كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساعدة ومعهد تكنولوجيا الأجهزة الطبية ضمن شروط خاصة .

(2) معادلة الشهادات الخارجية من وزارة التربية والتعليم .

ط‌. أن لا يكون للطالب المتقدم شقيق على مقاعد الدراسة في نفس الكلية .

ي‌. أن يكون المتقدم لبرنامج الدبلوم أعزب ويبقى كذلك طيلة فترة الدراسة .

ك. ارتداء ( الكمامة ، القفازات ) والتقيد بشروط السلامة العامة .

ل. حلاقة شعر الرأس والذقن نمره صفر .

الوثائق المطلوبة .

أ‌. نموذج التفصيلات الشخصية معبأ حسب الأصول والذي يمكن الحصول عليه من كافة مكاتب التعبئة والجيش الشعبي ومدارس الثقافة العسكرية في المحافظات .

ب. هوية شخصية ممغنطة وغير منتهية مثبت عليها الرقم الوطني + صورة مصدقة عنها .

جـ. كشف العلامات الأصلي أو صورة مصدقة عنه.

د. صورة شخصية حديثة عدد (4) قياس 4×6 خلفية بيضاء .

هـ. شهادة ولادة أصلية عدد (1) أو صوره مصدقه عنها .

و. صورة مصدقة عن صفحة الأب في دفتر العائلة أو صورة مصدقة عن شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفى مثبت عليها مكان ولادة الأب .

ز. دفتر خدمة العلم مؤجل تأجيل ساري المفعول .

حـ. قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين وشهادة استشهاد لأبناء الشهداء .

ط‌. صورة عن شهادة التعيين لأبناء العاملين بالإضافة إلى كتاب من وحدته يثبت بأنه ما زال على رأس عمله لغاية تاريخه .

ي. قيد فردي .

ك‌. مبلغ إثنا عشر دينار لغايات إجراء الفحص الطبي وتقديم الطلب .

8. الكليات والتخصصات والشروط الخاصة بالكليات .