وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين شفاء 5 حالات، وتسجيل 20 إصابة جديدة بالكورونا 16 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1398

اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة منها 16 حالة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1398

وبين الدكتور جابر، خلال مؤتمر صحفي عُقد بدار رئاسة الوزراء، اليوم الاثنين، تفاصيل الحالات الجديدة والتي توزعت على النحو الآتي: حالتين لاردنيين في فنادق الحجر من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وحالتين لسائقين على حدود العمري و4 حالات في محافظة إربد و9 حالات في محافظة العاصمة لمخالطين إحدى الإصابات المؤكدة ، وحالتين في البلقاء وحالة في محافظة الزرقاء .

وأشار إلى أن 5 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية من منطقة الحجر في البحر الميت لتصل عدد حالات الشفاء الى 1258 مؤكدا ان جميع الحالات معروفة المصدر.

وقال الدكتور جابر أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت اليوم نحو 6171 فحصا للكشف عن كورونا، ليصل عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء تفشي الفيروس في المملكة إلى 698931 فحصا، وبين ان المملكة منذ يوم الجمعة الماضية سجلت 122 حالة محلية مصابة بفيروس كورونا.

ودعا الدكتور جابر المواطنين الي تحميل تطبيق أمان الذي يساعد على كشف وتتبع الحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا المستجد ومساعدة فرق الاستقصاء الوبائي مشيرا الى ان التطبيق يرسل ثلاثة انواع من التنبيهات عند الاقتراب من الشخص المصاب مسافة مترين الى ثلاثة أمتار وتنبيهه في حال اقترب الشخص مسافة اقل من مترين والتنبية الثالث عند الملامسة والاقتراب كثيرا وبشكل مباشر يقوم بإرسال طلب مراجعة الجهات الصحية .

وقال وزير الصحة ان فرق الاستقصاء الوبائي بالتعاون مع الجهات الأمنية والمختصة تبذل جهودا كبيرة في مكافحة الوباء مشيرا الى انه ليتحقق المطلوب من تطبيق امان يجب ان يحمله أكثر من 20 بالمئة من عدد السكان على هواتفهم النقالة .

ولفت إلى أن التزام المواطنين وعدم الاختلاط والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات يساعد في السيطرة على الوباء كون المملكة تمر في منعطف هام في المعركة ضد الجائحة.

وأكد الدكتور جابر ان معالجة الحكومة للجائحة تأتي بفعل المبادرة في التعامل من خلال التنسيق التام مع خلية الأزمة والخدمات الطبية والوزارة مشيرا الى ان قرار عزل لواء الرمثا جاء بناء على معطيات وبائية حددتها الجهات المختصة بعد التوافق عليها.

ولفت الدكتور جابر إلى إن التأخر في إعلان عزل لواء الرمثا حتى يتمكن أبناء اللواء من تأمين احتياجاتهم وتمكين الموظفين من العودة إلى أماكن سكناهم .

وبين الدكتور جابر انه لا يوجد اي توجه لعودة الحجر الشامل او الجزئي بسبب الكلفة الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة وسنكتفي بعزل المدن والعمارات التي يسجل فيها عدد من الاصابات .

وأشار الدكتور جابر إلى افتتاح مستشفى الطوارئ الجديد في البشير من قبل جلالة الملك والذي جاء لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين واقع الخدمات بالاضافة الى افتتاح مستشفى الحسين الجديد في السلط .

وذكر الدكتور جابر ان جلالة الملك عبد الله الثاني وجه وزارة الصحة بانشاء مركز للوبائيات حتى يكون مركزا إقليميا وعربيا كون الاردن اصبح يمتلك خبرة جيدة في التعامل مع الأوبئة ويكون مركزا بحثيا في المستقبل .

ودعا الدكتور جابر المواطنين الى الالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقائية واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية والاحتراز، ووضع الكمامات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وقبل دخول الأماكن التي تُقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور..وتشمل اوامر الدفاع الشركات والمؤسسات والمنشآت وأماكن التسوّق والمولات، والمحلّات التجاريّة، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحية

وحول توحيد المرجعية الإعلامية قال الدكتور جابر ان الوزارة قامت بالتعميم على مدراء الصحة بعدم الإعلان عن الحالات حتى لايكون هناك أرباك في المشهد الاعلامي، مؤكدا ان الأرقام الصحيحة تكون عبر الإيجاز اليومي او المؤتمر الصحفي .