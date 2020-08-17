وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين شفاء 5 حالات، وتسجيل 20 إصابة جديدة بالكورونا 16 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1398
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جرينتش+2 10:14
محافظ العاصمة: عزل 7 بنايات بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها

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