محافظ العاصمة: عزل 7 بنايات بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها

صرح محافظ العاصمة، سعد الشهاب إنه جرى، اليوم الاثنين، عزل سبع عمارات سكنية بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وقال الشهاب ان العمارات تقع في مناطق سحاب (عمارتان في المدينة الصناعية وعمارة في منطقة دوار الطيارة) و الموقر (عمارتان في منطقة رجم الشامي) وعمارة في منطقة الاشرفية وعمارة في منطقة جبل الحسين مؤكدا انه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وبين الشهاب انه تم تأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول او خروج اي شخص الى البنايات حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات لافتا إلى أن البنايات ستبقى محجور عليها حتى ظهور نتائج فحص العينات.