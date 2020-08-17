ضبط 20 اعتداء على مياه قناة الملك عبد الله بالاغوار

ضبطت كوادر سلطة وادي الاردن التفتيشية أكثر من 20 على مياه قناة الملك عبد الله للري في الاغوار، والتي تعد احدى أهم المصادر الرئيسية لمياه الشرب والري.

واشارت وزارة المياه والري، في بيان اليوم الاثنين، الى أن الكوادر التفتيشية في سلطة وادي الاردن نفذت أمس الاحد، حملة لإزالة الخطوط المخفية والمسحوبة بطريقة مخالفة من القناة لتزويد مزارع وبيوت ترفيهية بطريقة مخالفة.

وقالت انه تم ضبط عدة خطوط رئيسية مخفية تمثلت بتمديد خطوط أسفل الشوارع المحاذية للقناة بأقطار كبيرة ومختلفة مسحوبة لمئات المترات، لري مزروعات مختلفة ولتزويد بيوت ترفيهية بالمياه، مشيرة الى ان تلك الخطوط تضخ آلاف الامتار المكعبة من المياه بطريقة مخالفة.

وأكدت أنه قد تمت إزالة كافة هذه الاعتداءات، وإعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع المضبوطة، لتحويلها للجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين.

وبينت أن كوادر السلطة ستنظم حملات متتالية على طول مسار القناة وفق برنامج معد بالتعاون مع الأجهزة المعنية، بهدف تطبيق أحكام قانون المياه المعدل الذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه، وتضمن رفع العقوبات على المعتدين على منظومة المياه الوطنية الى عقوبات مغلظة تصل لعدة سنوات مع الغرامة بعشرات الالاف من الدنانير.

ودعت الوزارة، المزارعين والمواطنين في جميع المناطق للاتصال عبر الرقم الموحد لمركز التحكم والسيطرة في سلطة وادي الاردن بمنطقة الاغوار، الرقم الارضي (3570594/05) او على نقال (0469438/078) الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة، لضبط هذه الاعتداءات حفاظا على حقوقهم وتحقيقا للعدالة والقانون.

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